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Mesleği devam ettirecek çırak bulamamaktan yakınan Bekir Tansel, 53 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi.

Yarım asırlık ayakkabı ustası Tansel, değişen tüketim alışkanlığı sebebiyle eskisi kadar müşteri gelmese de her sabah açtığı dükkanında kazandığı ile evine ekmek götürüyor.

Mesleğini emanet edecek bir çırak bulmakta zorluk çektiğini bildiren Tansel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilebilecek çeşitli kurslarla bu mesleğin canlılık kazanabileceğini dile getirdi.

“ŞEHİR HAYATI İLE ÇIRAKLIĞIM BAŞLADI”

53 yıldır severek işini yürüten Tansel, yaptığı açıklamada, “10 yaşında bu mesleğe başladım. 10 yaşımdan bu yana hep aynı meslekte çalıştım. 63 yaşındayım, 1960 doğumluyum. 1970’de köyden şehre geldik. Şehir hayatı ile çıraklığım başladı ve o gün bu gündür bu mesleği icra ediyorum” ifadelerini kullandı.

“OKULLARDA KURSLARI VERİLEBİLİR”

Çırak bulmakta zorlandığını aktaran Tansel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli kurslarla bu mesleğin canlandırılabileceğini öngördü.

Tansel, “Mesleğimi severek yaptım. Gelecek kuşakların da bu mesleği devam ettirmesini çok istiyorum ama maalesef talep ve merakları yok. Bu talep de ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanabilir. Bu mesleği devam ettirebilmek ve gençlerde merak uyandırabilmek için okullarda kursları verilebilir” dedi.

“MADDİ DURUMU İYİ OLAN GELMİYOR”

Açıklamasına devam eden Tansel, “Yıllardır tek çalışıyorum, bu mesleğe merak olmadığı için çırak da bulamıyorum. Emekli, küçük esnaf ve asgari ücretli çalışanlarla birlikte öğrenciler de gelip ayakkabı tamiratı yaptırıyor. Diğer kısımların maddi durumu iyi olduğundan tamirat yerine yenisini talep ediyor” şeklinde konuştu.