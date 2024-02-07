Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat ve çevresinde yaşayanlar için önemli bir iş fırsatı kapısı son günlerde açık durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı, büro personeli alımı için başvuruların son tarihini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yayımlanan duyuruya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına toplamda bin 629 personel alımı gerçekleştirilecek ve bunun 360'sı büro personeli pozisyonu için ayrılmış durumda.

Başvurular, 8 Şubat 2024 tarihine kadar alınacak. Başvuru yapacak adayların genel şartların yanı sıra özel şartları da sağlaması gerekiyor. İşte detaylar:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ve genel şartlar şu şekildedir:

Türk Vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş aralığında olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar:

BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR

Ankara (35), Adana (7), Adıyaman (3), Afyonkarahisar (2), Ağrı (1), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (7), Ardahan (1), Artvin (1), Aydın (4), Balıkesir (3), Bartın (1), Batman (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (3), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (5), Denizli (2), Diyarbakır (4), Düzce (1), Edirne (2), Elazığ (3), Erzincan (2), Erzurum (2), Eskişehir (3), Gaziantep (4), Giresun (2), Gümüşhane (2), Hakkari (1), Hatay (2), Iğdır (2), Isparta (1), İstanbul (28), İzmir (7), Kahramanmaraş (1), Karabük (2), Karaman (2), Kars (2), Kastamonu (1), Kayseri (4), Kırıkkale (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (3),

Konya (3), Kütahya (4), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (3), Mersin (1), Muğla (6), Muş (2), Nevşehir (2), Niğde (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Rize (2), Sakarya (1), Samsun (4), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (2), Şanlıurfa (2), Şırnak (3), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (2), Tunceli (3), Uşak (1), Van (4), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).

Başvurular, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu önemli fırsatı kaçırmamak adına son başvuru tarihini unutmayın: 8 Şubat 2024!