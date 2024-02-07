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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çarpıcı verileri ortaya koyuyor. Detaylar haberimizde:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çarpıcı verileri ortaya koyuyor. Çarpıcı veriler arasında Yozgatlı vatandaşların yaşadığı ve yoğunlukta olduğu şehirler şaşırttı. Kayseri’nin belli bir çoğunluğunu kapsayan Yozgatlı nüfusu dikkat çekti. Bu oranla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye nüfusu 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. 2022 yılında göre 92 bin 824 kişi artış olsa da nüfus artış hızının son 15 yılın en düşük seviyesine düştüğü görülüyor. Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken; 2023 yılında binde 1,1 olarak gerçekleşti.

Kayseri’de nüfus artış hızı bin 2,9 ile Türkiye ortalamasının üzerinde iken; merkezde nüfus artış hızı eksilerde seyrederken taşra ilçelerinde nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının çok çok üstünde görülüyor. Kayseri’deki nüfus artış hızı bir önceki yıl binde 5 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye genelinde de 2022 yılında yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında yüzde 93 oldu.

TÜİK verilerine göre, Kayseri'de dikkat çeken bir durum ortaya çıkıyor. Yozgatlılar Sivaslıları izliyor. Kayseri'de ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olan vatandaşlar incelendiğinde, Kayserililer Ankara'da 107 bin 281 kişi ile 8. sırada yer alırken, Kayseri'de Sivaslılar 93 bin 768 kişi ile ilk sıraya yerleşti. Sivaslıları ise 70 bin 491 kişi ile Yozgatlılar takip ediyor.