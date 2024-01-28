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İl Halk Eğitim Merkezi’nde sürdürülen başarılı kurslar arasında yer alan ahşap işlemeciliği kursu klasik el sanatlarının önemli dalları arasında yer alıyor.



Kursiyerler ahşap veya ahşaba yakın malzeme yüzeylerine kızgın metal kalemlerle sanatsal desenler ve motifler işliyor.

Dekoratif sanat tekniğiyle meydana getirilen eserlerin hazırlanması için, kursiyerler uzun ve sabırlı bir eğitimden geçiyor.

Kurs Eğitmeni Ceyhan Öcal, sabır gerektiren ahşap işlemeciliği kursunda, kursiyerlerin uzun çalışma neticesinde kıymetli eserleri meydana getirdiğini aktardı.

17 YILLIK USTADAN EĞİTİM

Kültür Bakanlığından ilk kadın sanatçı kartını aldığını söyleyen Eğitmen Ceylan Öcal, bu başarısı ile birlikte ustalığını kursiyerlere öğretiyor.

Yaptıkları çalışmaları anlatan Ceyhan Öcal, “Yozgat halk eğitim merkezinde yaklaşık 17 yıldır usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Türkiye’de Kültür Bakanlığı’nın ahşap yakma dalında ilk kadın sanatçı kartımı almış bulunmaktayım (devlet kültür mirasçı sanatçısı). Ahşap yakma kursu yanında naht sanatı, ahşap yakma lazer, kıl testere sanatı, kabartma alüminyum folyo sanatı üzerine ahşap atölyesinde çalışmaktayız. Kursta 12 öğrencim var. Kursumuzda kavak kontrplak, huş kontrplak ahşaplarını sanayiden temin ediyoruz bize ham madde şeklinde geliyor. Bize gelen ahşapları kesip boyutlandırıyoruz. Bunları evde kullanabileceğimiz ürünlere dönüştürüyoruz. Tablolar, tepsiler, çantalar, saatler, sunumluklar, kıl testere ve dekupaj makinesi ile ahşapları kesip boyutlandırıyoruz ve ardından yakma sanatı ile süslüyoruz” dedi.

ÖZEL TASARIMLARLA ÇALIŞIYORLAR!

Yozgat konseptinde yapılan tabloların yoğun ilgi gördüğünü belirten Öcal, “Ürettiğimiz ürünleri Ankara’da ve Yozgat tarım fuarı, gelinlik fuarı gibi etkinliklerde sergiledik. Özellikle Yozgat konseptli tablolar yoğun ilgi gördü. Bununla birlikte kursiyerler kişiye özel sipariş alarak çalışmalar yaparak kendi aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Herhangi bir dükkan gibi yerlerde anlaşmamız yok tamamen özel tasarımlarla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.