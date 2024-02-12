Yozgat’ta yeni kurulan Bizim Eczanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza'da kurulan Bizim Eczanesi'nin açılışı öncesi dua edildi.

Açılışa AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Adayı Kazım Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, Yozgat Eczacılar Odası Başkanı Furkan Konya ve çok sayıda davetli katıldı.

Hizmete açılan eczanede vatandaşlar, ilaçların yanı sıra kişisel bakım ürünlerini, bebek ürünlerini ve birçok sağlık ürününü bulma imkânına sahip olacak.

Eczacı Atakan Yaşa, “Eczanemizde tüm resmi kurumların reçetelerini veriyoruz. Ayrıca eczanemizde anne-bebek ürünleri, kişisel bakım ürünleri, kozmetik ürünler ve vitamin ürünlerinde de geniş bir ürün yelpazesine sahibiz” dedi.

Eczacı Atakan Yaşa ve misafirlerin hayırlı olsun temennileriyle açılış kurdelesi kesildi.