Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip Tokat Hentbolspor’da özellikle Onur Taş’ın attığı goller ile Yozgat Bozokspor’un direncini kırdı.

Taş’ın 20 gol attığı müsabakanın ilk yarısını Yozgat Bozok Henbolspor, Tokat Hentbospor karşısında 15-20 mağlup tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Yozgat Belediyesi Bozokspor ev sahibi takım olmasına karşılık rakibine 7 sayı farkla 31-38 mağlup oldu.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Halil Kılıç, Hamza Sukan hakem ikilisi yönetti. Yozgat Belediyesi Bozokspor’da Özkan Karaboğa attığı 7 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Berat Bilal Çebi 6, Talha Kurt, Şaban Çelik 4, Alperen Düzcan, Emir Kırmızıyıldız, Hasan Şimşek, Nuri Şahin 2, Muhittin Ateş ve İhsan Korkmazyiğit ise 1 gol attı. Konuk ekip Tokat Hentbolspor’da Onur Taş 20 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Serdar Vatansever 5, Enes Mustafa Bulut, Eneshan Özdemir ve Mehmet Keskin 3, Doğan Aslantaş, Ahmet Çavdar 2 gol attı. Yozgat Belediyesi Bozokspor’da Muhittin Ateş, Talha Kurd, Özkan Karaboğa, Nuri Şahin birer kez iki dakika cezası aldı. Alperen Düzcan ve Özkan Karaboğa ise sarı kart gördü. Konuk ekip Tokat Hentbolspor’da Doğan Aslantaş, Ahmet Çavdar, Eneshan Özdemir, Mehmet Keskin birer kez, Semih Menevşe iki kez iki dakika cezası alırken, Semih Menevşe, Ahmet Çavdar ve Mehmet Keskin sarı kart gördü. Yozgat Belediyesi Bozokspor aldığı bu mağlubiyet ile 6 puanda kalırken Tokat Hentbolspor puanını 9’a yükseltti.