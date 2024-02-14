Yozgat'tan umre ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket edecek 55 kişilik umre kafilesi için uğurlama programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu tarafından organize edilen program, Yozgat İl Müftülüğü önünde gerçekleşti.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde yapılan dua ile umrecilere hayırlı yolculuklar dileyen İl Müftüsü Ali Gülden, umre yolcularının sağ salim dönmesini ve ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Müftü Gülden, konuşmasında, umre yolcularından dualarını mazlum Filistin ve Gazze için, İslam aleminin birliği için yapmalarını istedi.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan Müftü Gülden, “Umre yolcularımıza Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip, sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz. Sizlerden o mübarek beldelerde, duaların kabul olduğu topraklarda başta şehitlerimiz için, mazlum Filistin ve Gazze için, İslam alemi için dua istiyoruz. Allah umrenizi mebrur, ibadetlerinizi kabul eylesin” ifadelerini kullandı.

Törene, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden'in yanı sıra umrecilerin yakınları da yoğun ilgi gösterdi.