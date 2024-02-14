Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının ocak ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2024 ocak ayında Yozgat’ta 61 ölümlü, yaralamalı ve 83'ü maddi hasarlı olmak üzere toplamda 144 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi yaralandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 195 KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye genelinde ocak ayında 23 bin 534 kaza meydana geldi. Bu kazaların 16 bin 221’i ölümlü, yaralamalı kaza olarak 28 bin 498’i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda toplam 195 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 534 kişi yaralandı.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 395'ini bisiklet, 2'sini at arabası, bin 224'ünü motorlu bisiklet, 4 bin 887’sini motosiklet, 13 bin 324’ünü otomobil, 669'unu minibüs, 3 bin 935'ini kamyonet, 506’sını kamyon, 739'unu çekici, 530’unu otobüs, 107'sini traktör, 8’ini arazi taşıtı, 53'ünü özel amaçlı, 31'ini iş makinesi, 29'unu ambulans, 5’ini tanker, 4’ünü tren, 3’ünü tramvay ve 378’ini diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.