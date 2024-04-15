AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı tarafından “Geçmişten Günümüze Teşkilatlarla 5 Çayında Buluşuyoruz” programı düzenlenecek.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, “Geçmişin tecrübe birikimini, geleceğin dinamik yapısı ile birleştiriyoruz” dedi.

Programla alakalı bir açıklama yapan Başkan Muhammed Ali Gün, “14 Ağustos 2001’den bugüne kadar AK Parti Teşkilatında görev almış kurucu başkanlarımızdan davamızı bu güne taşıyan başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımızdan il genel meclisi, belediye meclis üyelerimize, belde ve köy temsilcilerimizden sandık müşahitlerimize ve teşkilat görevi olmasa dahi bu dava için mücadele veren gönüldaşlara kadar tüm gönüldaşlarımızı selamlıyorum. Teşkilatlarımızda görev yapmış, bugün aramızda bulunmayan, ahirete irtihal etmiş kıymetli teşkilat mensuplarını rahmetle, minnetle yad ediyorum, mekanlarının cennet olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Görev sürem boyunca teşkilatımızın hafızasını koruyacağız. Teşkilatımıza emek ve hizmet veren tüm dava arkadaşlarımızla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunacağız. Geçmişin tecrübesini geleceğe ve gelecek nesillere aktarmanın gayesi ve çabası içerisinde olacağız. Bu nedenle geçmiş dönem teşkilatlarımızla bir araya gelme ve onların tecrübe, bilgi ve fikirlerine başvurma kararı aldık. Bu hususta çalışmalarımıza başlamış olup kısa süre içerisinde ilk buluşmamızı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.