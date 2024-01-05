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40 yıl önce sayıları 20’ye varan yorgan ustalarının sayısı şu an bir elin 5 parmağını geçmiyor. Mesleğin son temsilcilerinden Derviş Kaygısız da 41 yıldır mesleğini ayakta tutabilmek için çalışıyor.

Yozgat’ta 9 yaşında ağabeyinin yanında yorgancılık mesleğini öğrenmeye başlayan 50 yaşındaki Derviş Kaygısız, incelik ve büyük emek isteyen el işlemesi yün yorganları geçmişten bugünlere taşımak için çalışıyor. 41 yıl önce çırak olarak başladığı yorgancılığı sürdüren Kaygısız, Aşağı Nohutlu Mahallesi’ndeki dükkanında mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

41 yıl önce yorgan ustası sayısının 20’ye vardığını ancak günümüzde bu sayının giderek azaldığını belirten Kaygısız, Yozgat merkezde şu an 5 yorgan ustasının mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Fabrika üretimi nedeniyle azalan talebe rağmen mesleğine devam ettiğini de ifade eden Kaygısız, mesleğini sürdürecek çırak ve kalfa bulmakta zorlandığını söyledi. Kaygısız yetiştirecek eleman bulamadıkları takdirde yorgancılık mesleğinin 10 yıl içerisinde yok olacağını söyledi.

“SON İKİ YILDIR İŞLERİMİZ ÇOK YOĞUN”

Mesleği ilk okul yıllarında ağabeyinin yanında öğrendiğini ve 41 yıldır bu işle uğraştığını vurgulayan Kaygısız, “9 yaşında bir yandan okula giderken bir yandan da yorgancı olan ağabeyimim yanında mesleği öğrendim. Önceleri onun yanında çalışmaya başladım. 41 yıldır bu işi yapıyorum. İşlerimiz şu anda çok yoğun. Son bir iki sene içinde biraz işlerimiz düşmüştü. İnsanlar elyaf yorgana, yastığa rağbet göstermişti. Yozgat soğuk kış memleketi olduğu için insanlar elyaftan bir randıman alamadılar. Şu an da işlerimiz çok yoğun. Çalışmalarımız sürüyor, iş yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Rabbime çok şükür işlerimiz çok iyi” dedi.

“ÇIRAK BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

Kalfa ve çırak bulmakta zorlandıklarını da hatırlatan Kaygısız, “Çırak yok. O devir kapandı. Eskiden Yozgat'ta 20’ye yakın yorgancı vardı. Hepsinin yanında iki tane üç tane çırak ve kalfa olurdu. Şu anda beş yorgancı kaldı. Kimsenin yanında da çırak yok. Muhtemelen 10 sene içinde de herhalde yorgancılık mesleği de Yozgat'ta bitecek. Yaz döneminde işlerimiz çok oluyor. Çeyizlik yorganlar yapıyoruz gelin kızlara ve damatlara. Kışın da insanlar eski yorganlarını tazelemek için getiriyorlar. Onları yapıyoruz. İşlerimiz çok yoğun, çalışıyoruz. Fiyatlarımız beyaz yorganların işçiliği 350 lira, eğer kumaşı bizden olursa 700 liraya mal oluyor. Yünü de bizden olursa fiyatımız 800 liraya çıkıyor. Çift kişilik, battal beden bunlar hep sabit fiyat. Vatandaşın talebi yoğun oluyor. Bu sene iş yetiştirmekte zorluk çektik, halen de sıkıntı yaşıyoruz. Günde ancak 1-2 yorgan dikiyoruz, sabah 8’de işe geliyorum akşama kadar çalışıyorum. Tek geçim kaynağım bu, evimin rızkını buradan kazanıyorum” şeklinde konuştu.