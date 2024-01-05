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Çekerek Fuat Oktay Sağlık Meslekleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)’da Türk Somonu Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, "Çekerek Somonu Festivali" yapacaklarını aktardı.

Yüksekokul Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere Çekerek Somonu ikram edildi.

Etkinlikte bir açıklama yapan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda Türk Somonu etkinliğiyle Öğretim Görevlileri ve Öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Üniversitemizde bulunan her biri farklı memleketlerden gelen öğrencilerimizle birlikte tüm misafirlere başarılı bir şekilde devam eden önemli projemizden biri olan barajımızda yetiştirdiğimiz Çekerek Somonu ikramında bulunduk" dedi.

Çakır, "Bu etkinliğin gelecek yılda ilçemizin meydanında tüm halkımızla beraber Çekerek Somonu Festivali şeklinde yaparak geleneksel hâle dönüştürmek istiyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.