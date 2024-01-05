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Tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, restoran ve kafelerin girişleri ile masaların üzerine konulacak “fiyat listesi” ile ilgili toplantı düzenlendi.

Geçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Halil Dalak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale gelen lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne "fiyat listesi" konulmasına yönelik denetimleri görüşüldü.

Denetimlerin görüşüldüğü toplantı ayrıca; fahiş fiyat denetimi, kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik denetimler, okul ve yurt önlerinde izinsiz satışların engellenmesine yönelik denetimler, tekel bayilerinin açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesi, iş yerlerinin gıda ve hijyen denetimlerinin yapılması, çevreyi rahatsız edici ses ve gürültü denetimlerinin sıklaştırılması, metruk hale gelen binaların tespiti gibi konular ele alındı.