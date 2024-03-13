Yozgat Merkeze bağlı 70 haneli 140 kişinin yaşamını sürdürdüğü Topaç köyünde Ramazan boyunca tek bir iftar sofrası kuruluyor. Toplu iftar geleneğine 2019 yılından itibaren devam eden köyde, hayırseverler ve imkanı olan aileler köy halkına iftar yemeği veriyor. Caminin sosyal tesislerinde yemekler hazırlanırken köylüler iftar öncesi sohbet edip Ramazanın bereketini birlikte yaşıyorlar. Ezanla birlikte açılan orucun ardından hep birlikte dua eden köylüler teravih namazıyla evlerine dönüyorlar. Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

"KİMSE EVİNDE YEMEK PİŞİRMİYOR"

Köy sakinlerinden Hacer Can, her yıl ramazan ayında köylerinde iftar yemeği verildiğini belirterek, “İftarımıza köyümüzden herkes katılıyor, aramızda para toplanıyor yardım veriliyor. Kimse evinde yemek pişirmiyor ve topluca yemek yiyoruz. Köyümüze gelen misafirlerimiz oluyor ve eş dost ramazanı topluca yaşıyoruz” dedi.

"RAMAZANIN MANEVİ HAZZINI YAŞIYORUZ"

İlyas Doğan isimli köy sakini ise, “Evlerimiz de yemek pişirmiyoruz. Hep birlikte burada camimizde ramazan ayında ortaklaşa yemek veriyoruz. Ramazanın manevi hazzını yaşıyoruz, birbirimizin dertlerini dinleyip kaynaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

"İFTAR YEMEĞİ GELENEĞİNİ 4 YILDIR SÜRDÜRÜYORUZ"

Topaç Köyü muhtarı İsmail Can da 4 yıldır köylerinde iftar yemeği geleneğini sürdürdüklerini anlatarak, “Köydeki vatandaşlarımız evlerinde yemek pişirmeyip ramazanın atmosferi içinde burada toplanarak toplu bir şekilde yemek yiyoruz. Yozgat merkeze bağlı Topaç köyümüz 70 hane ve 140 nüfustan oluşuyor. Ramazan boyunca komşuların ve vatandaşların katkılarıyla iftar yemeğimizi veriyoruz. Elimizden geldiği müddetçe de her yıl bu geleneği sürdürmeye çalışacağız. Yemeğimizi yedikten sonra da çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Hocamızın dini sohbetlerinin ardından teravih namazımızı kılıp evlerimize dağılıyoruz.” ifadelerine yer verdi.