Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:24 06:47 12:55 16:15 18:53 20:11
Akdağmadeni 05:20 06:42 12:51 16:11 18:49 20:06
Aydıncık 05:22 06:45 12:53 16:13 18:51 20:09
Boğazlıyan 05:23 06:45 12:53 16:13 18:52 20:09
Çandır 05:22 06:44 12:52 16:12 18:51 20:08
Çayıralan 05:21 06:43 12:52 16:12 18:50 20:07
Çekerek 05:21 06:44 12:52 16:12 18:50 20:08
Kadışehri 05:20 06:43 12:51 16:11 18:49 20:07
Saraykent 05:21 06:44 12:52 16:12 18:50 20:08
Sarıkaya 05:22 06:44 12:53 16:13 18:51 20:08
Şefaatli 05:24 06:47 12:55 16:15 18:54 20:11
Sorgun 05:22 06:45 12:53 16:13 18:52 20:09
Yenifakılı 05:24 06:46 12:54 16:14 18:53 20:10
Yerköy 05:25 06:48 12:56 16:16 18:55 20:12