Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-2

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (9)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 05:24      06:47     12:55     16:15     18:53     20:11

Akdağmadeni    05:20    06:42     12:51     16:11     18:49     20:06

Aydıncık             05:22      06:45     12:53     16:13     18:51     20:09

Boğazlıyan         05:23      06:45     12:53     16:13     18:52     20:09

Çandır                 05:22      06:44     12:52     16:12     18:51     20:08

Çayıralan            05:21      06:43     12:52     16:12     18:50     20:07

Çekerek              05:21     06:44     12:52     16:12     18:50     20:08

Ramazan bayramı Yozgat’a yarayacak! Ramazan bayramı Yozgat’a yarayacak!

Kadışehri            05:20      06:43     12:51     16:11     18:49     20:07

Saraykent           05:21     06:44     12:52     16:12     18:50     20:08

Sarıkaya              05:22      06:44     12:53     16:13     18:51     20:08

Şefaatli                05:24     06:47     12:55     16:15     18:54     20:11

Sorgun                05:22      06:45     12:53     16:13     18:52     20:09

Yenifakılı            05:24      06:46     12:54     16:14     18:53     20:10

Yerköy                05:25      06:48     12:56     16:16     18:55     20:12

Kaynak: Haber Merkezi