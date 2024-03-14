Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:24 06:47 12:55 16:15 18:53 20:11

Akdağmadeni 05:20 06:42 12:51 16:11 18:49 20:06

Aydıncık 05:22 06:45 12:53 16:13 18:51 20:09

Boğazlıyan 05:23 06:45 12:53 16:13 18:52 20:09

Çandır 05:22 06:44 12:52 16:12 18:51 20:08

Çayıralan 05:21 06:43 12:52 16:12 18:50 20:07

Çekerek 05:21 06:44 12:52 16:12 18:50 20:08

Kadışehri 05:20 06:43 12:51 16:11 18:49 20:07

Saraykent 05:21 06:44 12:52 16:12 18:50 20:08

Sarıkaya 05:22 06:44 12:53 16:13 18:51 20:08

Şefaatli 05:24 06:47 12:55 16:15 18:54 20:11

Sorgun 05:22 06:45 12:53 16:13 18:52 20:09

Yenifakılı 05:24 06:46 12:54 16:14 18:53 20:10

Yerköy 05:25 06:48 12:56 16:16 18:55 20:12