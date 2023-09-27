Açık işlerin yüzde 99,4’ü özel sektörden geldi. Bu sürede Yozgat İŞKUR, kuruma gelen 6 bin 2 kişiye bireysel görüşme yaparak yüzde 72’si erkek, yüzde 28’i kadın 4 bin 164 kişiyi işle buluşturdu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasının tüm taraflarına hizmetlerimizi aksattırmadan devam ettiriyoruz dedi.

Yıldız, istihdam teşvikleri bilgilendirme ziyaretlerine devam edildiğini, işgücü piyasasını hareketlendirmek adına kurumumuz hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütmek için çalışmalarda bulunup işverenlerimize işe yerleştirme, aktif ve pasif işgücü hizmetlerimiz hakkında İş ve Meslek Danışmanlarının bilgilendirme yaptıklarını, bu kapsamda 2 bin 190 işyerinin ziyaret edildiğini ifade etti. (Alpaslan Demir)