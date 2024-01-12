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Sorgun ilçesinde bulunan Uşaklı Höyük'te gerçekleştirilen kazı çalışmaları, 2018 yılında yapılan önemli bir keşfe ev sahipliği yapmıştır. Bu kazılarda ortaya çıkan ve Hititlerin fırtına tanrısı Teşub'a adanmış bir tapınağın avlusunda günümüze ulaşan 3500 yıllık renkli mozaik taban, antik dönem mozaik sanatının öncüsü olarak değerlendirilmektedir.

MÖ 15. yüzyıla ait olan Hitit tapınağının kalıntıları arasında gün yüzüne çıkan bu eşsiz mozaik, 3147 adet düzensiz şekilli taştan oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 3x7 metre ölçülerindeki bu bölge, mozaik sanatının izlerini taşıyan muazzam bir keşfi ortaya koymaktadır. Taşlar, düz bir düzen içinde yerleştirilmiş olup, birbirine tam olarak temas etmemekte ve koyu ile açık renklerde geometrik desenler oluşturmaktadır.

Uşaklı Höyük'te gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Kerkenes Dağı'nın karşısında yapılan bu önemli keşfin bölgenin arkeolojik zenginlikleri açısından ne kadar kritik olduğunu göstermektedir. Mozaiğin, Akdeniz mozaik geleneğinin öncüsü olarak kabul edilmesi, Tunç Çağı'nda Hititlerin günlük yaşantılarına dair önemli bilgiler sunmaktadır. Bu antik döşeme taşları, tarih öncesine ait benzersiz bir mirası gün yüzüne çıkarmış ve bölgenin kültürel zenginliğine yeni bir boyut katmıştır.