Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Valiliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ve paylaşılan videoda, Yozgat'ın görülmeye değer noktalarına dair birkaç öneri sunuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yozgat'ta nereleri görebiliriz?" sorusuna cevap verilerek, Sarıkaya Roma Hamamı, Akdağmadeni Ormanları, Saat Kulesi, Yozgat Müzesi ve Çamlık Milli Parkı'nın öne çıkan yerler olduğu belirtildi. İşte Yozgat'ın bu güzellikleriyle ilgili detaylı bilgiler:

SARIKAYA ROMA HAMAMI

Yozgat'ın Kaplıcalar Mahallesi'nde bulunan bu antik hamam, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştır. Roma Dönemi'ne ait olan hamamın tonozlu arka mekânı, Corint düzenine uygun şekilde inşa edilmiştir. Hamamın içerisindeki tarihi detaylar, 2010 yılında başlatılan temizlik kazıları ile gün yüzüne çıkarılmıştır.

AKDAĞMADENİ ORMANLARI

Yozgat'ın doğal zenginliklerini temsil eden Akdağmadeni ilçesinin ormanları, estetik güzellikleriyle beraber biyolojik çeşitliliği de barındırır. İlçenin yüksek rakımlı ve geçiş iklimine sahip olması, çeşitli ağaç türlerini içeren geniş orman alanlarını destekler.

SAAT KULESİ

Yozgat'ın merkezinde yer alan Saat Kulesi, 7 katlıdır ve ahşap kubbe çatıya sahiptir. Kuledeki çanın üst katında dört cepheye bakan 4 adet saat bulunmaktadır. Saat Kulesi, tarihi dokusu ve estetik tasarımıyla dikkat çeker.

YOZGAT MÜZESİ (NİZAMOĞLU KONAĞI)

1871 yılında inşa edilen bu konak, uzun yıllar konut olarak kullanılmış ve daha sonra müzeye dönüştürülmüştür. Arkeolojik eserlerin sergilendiği alt katlar ile etnografik eserlerin bulunduğu üst katlar, ziyaretçilere tarihi ve kültürel bir deneyim sunar.

ÇAMLIK MİLLİ PARKI

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı, 1958 yılında ilan edilmiştir. 264 hektarlık alanında Kafkas Çamı gibi nadir bitki türlerini barındırır. Ayrıca park, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle bilinen bir botanik turizm potansiyeline sahiptir.

Yozgat, tarihi ve doğal zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir şehir olarak misafirlerini ağırlamaya hazır.