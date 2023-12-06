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TAMP çerçevesinde Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan "oksijen tüpü patlaması" tatbikatına, 14 kurumdan 350 personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, oksijen tüpü patlaması sonucu zemin katta çıkan yangında laboratuvar zarar gördü, hastanenin üst katlarında mahsur kalanlar çevreye kötü koku yayılması sonucu etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede, emniyet ve jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. AFAD ekipleri ise bölgede gaz sızıntısı kontrolünü yaptı.

Senaryoda ayrıca, binada mahsur kalan yaralıların yakınları panikle hastaneye girmeye çalışırken, bu kişilere emniyet ekipleri müdahale etti.

Öte yandan gerçeği aratmayan tatbikatı çevredekiler de ilgiyle izledi.

Vali Mehmet Ali Özkan, tatbikata katılan personeli tebrik ederek, her türlü olaya hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen tatbikata 14 kurumdan 350 personelin katıldığını belirten Özkan, "Senaryo gereği, oksijen tüpünün patlaması sonrası arama ve kurtarma tatbikatı icra ettik. Gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Allah gerçeğini göstermesin ama hazır olmak, hazırlanmak da bizlerin görevi" ifadelerini kullandı.

“EKSİKLİKLERİ GÖRMEK AÇISINDAN İYİ OLDU”

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar yapılan tatbikatın hem eksikliklerin görülmesi hem de olası yangında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak görmek açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yozgat tüm kurumlarıyla bu tür acil durumlarda nasıl reaksiyon göstermesi gerektiğini gerçeği aratmayan bu tatbikatla gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Eksiklerimizi görmek ve bütün birimler arasındaki entegrasyonu sağlamak adına bu tür organizasyonların yapılması çok önemli. Çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Allah yaşatmasın ama bunlar bu coğrafyada yaşanan olaylar. Bunların önlenmesi ve önüne geçilmesi veya nasıl müdahale edilmesi gerektiğini göstermesi açısından bu tür tatbikatları önemsiyoruz. Bu tür tatbikatlar hem kurumlarımızın içinde hem de kurumların entegrasyonuyla dışarda gördüğünüz üzere örnek tatbikatlardır. Bu vesile ile tatbikata rehberlik eden Yozgat valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.