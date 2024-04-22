Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri tarafından 23 Nisan Çocuk Şenliği programı düzenlendi.

Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Salonunda düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri tarafından bütün öğrenciler tarafından oluşturulan koro, zeybek, aşuk ile maşuk, karagöz ve Hacivat, Yozgat rap, köylü ile şehirli, mozart-Türk marşı, kabadayılar okulu, iki kaynana dertleşmesi, hasretinle yandı gönlüm türküsü, cüce Show, gelin kaynanan atışması, ıspanaklı yumurta, fikrimin ince gülü türküsü, semazen gösterisi, şerife ile Osman gösterisi düzenledi.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 3-C sınıf öğretmeni Şenay Aydın yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlediğimiz programla coşkuyla kutlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.