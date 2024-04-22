Sorgun ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın Sorgun İlçe Şampiyonası tamamlandı. Öğrencilerin strateji ve zeka becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasına 213 öğrenci katıldı, öğrenciler 10 kategoride yarıştı.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Yozgat İl Koordinatörü Halil İbrahim Kartal, turnuva hakkında bilgi verirken turnuvada birinci ve ikinci olan öğrencilerin il finaline katılmaya hak kazandığını söyledi. Kartal, il finalinde birinci olan öğrencilerin ise Rize’de düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacağını ve Yozgat’ı orada temsil edeceklerini belirtti.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın Sorgun İlçe Şampiyonasında dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyaları Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal tarafından verildi.