Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Nisan 2024 günü Boğazlıyan otogarında düzenlenen operasyonda F.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada; 40 adet kaçak elektronik sigara ve 4 adet kulaklık ele geçirildi.

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Boğazlıyan ilçesine faturasız elektronik sigara geleceği ve piyasaya kaçak yollarla sürüleceği yönünde bilgiler elde edilmiştir.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Nisan 2024 günü Boğazlıyan otogarında F.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada; 40 adet kaçak elektronik sigara ve 4 adet kulaklık ele geçirilmiştir. F.T. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.