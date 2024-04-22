Belediye ekipleri trafiği rahatlatmak ve park etme sorununu çözmek amacıyla sağ şeritte bulunan yolu ikiye bölme çalışmalarını başlattı.

Saat Kulesi kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu yolu bölerek rahatlatmak isteyen belediye ekipleri, şeridi sağ ve sol şeklinde iki kola ayırarak trafiğe düzen getirmeyi hedefliyor.

VATANDAŞLAR ŞİKÂYETÇİYDİ!

Cumhuriyet Meydanı önünde bulunan yola park edilen araçlar tarafından trafik ekstra yoğunlaştırılarak sürücüleri de zorluyordu ve çirkin bir görüntüye sebep oluyordu.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hem sürücülerin trafik yoğunluğu çilesi hem de çirkin görüntünün ortadan kalkması amaçlanıyor.

Devam eden çalışmalar neticesinde vatandaşların da şikâyetçi olduğu park etme sorunu çözüme kavuşturularak, yola park edilen araçlar ortadan kalkacak ve yol kullanıma açılacak.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞI GİDERİLECEK!

Tarihi Saat Kulesi kavşağında bazı sürücülerin park yasağı olmasına karşılık araçlarını dar olan bölgeye park etmeleri trafik sıkışıklığına neden oluyordu.

Araç yoğunluğunun özellikle yaz aylarının gelmesiyle arttığı şu dönemlerde vatandaşlar da gelişi güzel park edilen araçlara büyük tepki gösteriyordu. Trafik akışını engelleyecek şekilde yapılan parklar Yozgat’ta trafik sıkışıklığını da beraberinde getiriyordu. Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında bu sorunların azalması bekleniyor.