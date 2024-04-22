Yozgat Valiliği, bu özel günü coşkuyla kutlamak ve milli değerlere olan bağlılığı artırmak amacıyla esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtımı gerçekleştiriyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Yozgat Valiliği, vatandaşlara ve esnafa "bayrak asın" çağrısında bulundu.

Yozgatlıları, binalarını ve iş yerlerini ay yıldızlı al bayraklarla süslemeye davet eden Valilik tarafından farkındalık yaratılmaya devam ediyor.

Valilik, bu ulusal kutlamaya tüm şehir sakinlerinin katılmasını ve kenti bayraklarla donatmayı hedefliyor.

Bu ulusal kutlamaya Yozgat halkının büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor ve kentin dört bir yanının bayraklarla süslenerek coşku içinde kutlamalara hazırlandığı gözleniyor.

Yozgat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gurur ve coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan davette, “Haydi Yozgat. Yer gök bayrak olsun! Evlerimizi, işyerlerimizi, sokaklarımızı şanlı bayrağımızla süsleyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna hep birlikte ortak olalım” denildi.