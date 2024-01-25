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Derneklere yönelik olarak, rehberlik etmek, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile mevzuatta yaşanan değişiklikleri paylaşmak amacıyla sürdürülen sosyal ziyaretler devam ediyor.

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, bu ziyaretler kapsamında merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Emekliler Derneği Yozgat Şubesi’ni ziyaret ederek, yöneticilerle buluştu.

Yurtlu, Yozgat’ta 2 bin 211 kayıtlı üyesiyle en fazla üyesi olan dernek özelliğini taşıyan TÜED Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bilir ve yöneticileriyle görüşerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Boğazlıyan ilçesinde kurulu ve faaliyet gösteren Şubenin yönetim kurulu başkanı Mustafa Bilir, derneğin genel merkezinin 1970 yılında Ankara’da kurulduğunu, 122 şubesi bulunduğunu, Yozgat şubesinin ise 2011 yılında kurularak şu an itibarı ile 2 bin 211 üyesinin bulunduğunu söyledi.

İl Müdürü Yurtlu ise, 2024 yılının emekliler yılı olması hasebiyle de emekliler için bir imtiyaz olduğunu belirterek, derneğin çalışmaları, kurumsal kapasitenin gelişimi ve kamu STK işbirliğinin güçlenmesi konularında bilgiler aktardı.