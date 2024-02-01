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Sorgun Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında eğitimlerini tamamlayan 16 öğrenci Hafızlık Belgesini almaya hak kazandı.

Hafızlık Sınavına girmeyi hak kazanan Yusuf Yaman Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursundan 7 öğrenci, Medine Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursunda 4, Hazreti Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursunda 5 olmak üzere toplam 16 öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri Müftülüğünde yapılan Hafızlık Sınavında Hafızlık Belgesi aldılar.

Sorgun Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere yetiştiren Hocalarını ve Ailelerini tebrik ediyoruz. Özellikle Kurslarımıza Maddi Manevi destek sağlayan Din Gönüllüsü Hocalarımıza ve Her daim Kurslarımıza destek veren Sorgun Halkına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.