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Yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan yeni terminal binasının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Coşar, “Boğazlıyan için yeni projeler, yeni programlar, yeni eserler ve yeni hizmetler peşinde koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir hayalini daha gerçekleştirdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, eser ve hizmet siyasetinin en somut ve en güzel örneklerinden birisi olan Yeni Terminal Binası’nda çalışmaların tamamlandığını ve hizmete açıldığını duyurdu.

İlçenin şehir dışına çıkış kapısı olacak önemli eserin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Coşar, “Yılların ihmalini üzerinde barındıran, eski ve adeta viraneye dönüşmüş görüntü içerisinde olan terminal binasını gündeme alarak yapımını tamamladık. Terminallerin bir ilçenin vizyonu ve dışarıya açılan penceresidir. İlçe halkına daha iyi hizmet verebilecek, diğer il ve ilçelerin uğrak yeri haline gelecek yeni terminalin, ilçe ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. İnşallah yeni terminal binasıyla birlikte yüzlerce aracın ilçede mola verecek, terminal yanında bulunan iş merkezlerinde alışveriş yapma imkanı bulacak” dedi.



Başkan Gökhan Coşar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Malumunuz mevcut terminal binamız çok eski ve yeterince hizmet veremiyordu. Seçim çalışmalarımızda söylediğimiz gibi memleketimizin bütün eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede ilçemize yeni bir terminal binasını kazandırdık. Ayrıca ziyaretimizde vatandaşlarımız ve esnafımızla da bir araya geldik. Onları mutlu görmek bizleri daha mutlu ediyor.”