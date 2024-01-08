Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım Kredi Marketleri, 'Aldıkça aldırtan fiyatlar' kampanyasıyla 2024 yılının ilk büyük indirimlerine start verdi. 6 Ocak'ta başlayan ve 12 Ocak'ta sona erecek bu özel kampanya kapsamında, zincir marketler enflasyonla mücadeleye destek sağlamaya devam ediyor.

İşte, Tarım Kredi Marketlerindeki yılın ilk indirim kampanyasında yer alan ürünlerin öne çıkan detayları:

HAFTA SONU İNDİRİM FIRSATLARI

Kuru soğan: 7,50 TL

Portakal: 12,50 TL

Limon: 13,90 TL

Salatalık: 22,90 TL

Armut: 26,50 TL

Yerli muz: 26,70 TL

Bu cazip fiyatlarla sunulan hafta sonu indirimleri, 8 Ocak tarihinde sona erecek. Fakat, Tarım Kredi Marketleri sadece hafta sonuna özel değil, aynı zamanda tüm bir hafta boyunca geçerli olacak geniş kapsamlı bir indirim kampanyasına daha imza atıyor.

GENİŞ KAPSAMLI İNDİRİMLER

Tarım Kredi Market, ayçiçek yağı, kuru bakliyat, sucuk, turşu çeşitleri gibi birçok üründe indirim uygulayarak müşterilerine ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor. Bu dev indirimlerin süresi de sadece 7 günle sınırlı. İşte, Tarım Kredi Marketlerindeki geniş kapsamlı indirim kampanyasında yer alan bazı ürünler:

Kırmızı mercimek: 32,90 TL

Yeşil mercimek: 39,90 TL

Şehriye çeşitleri: 13,90 TL

Domates salçası: 36,90 TL

Bulgur çeşitleri: 21,90 TL

Barbunya: 69,90 TL

Süzme Yoğurt: 55 TL

Bohça mantı: 25,90 TL

Tarım Kredi Marketleri, tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, hem hafta sonuna özel hem de hafta boyunca geçerli indirim fırsatlarıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Bu kampanya ile müşterilere ekonomik alışverişin keyfini yaşatmayı amaçlıyor.