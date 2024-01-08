Tahmini Okuma Süresi: dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağışların özellikle Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayları görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Yarından itibaren (Salı) gece saatlerinde ise Marmara'da 4 ila 6 derece azalma olması tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgar, genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek. Ancak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esecek. Yarından itibaren (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde ise kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) rüzgar bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dolayı, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği, yarından itibaren (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde ise kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.