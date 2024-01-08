Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023 yılında, jeopolitik değişikliklerin etkisiyle dolar, 2020'den bu yana en düşük performansını sergileyerek değer kaybetti. Dünyanın en yaygın rezerv para birimi olan dolar, geçtiğimiz yıl yüzde 2'nin üzerinde bir düşüş yaşayarak, 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda değer kaybına uğradı.

Oxford Economics Baş Analisti John Canavan, dolardaki düşüşle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fed'in faiz indirimine başlamasıyla birlikte, doların bu yıl da kademeli olarak zayıflamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FED faiz kararı toplantısı, 31 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Akşam saat 22.00'de başlaması beklenen toplantıda, yatırımcıların odak noktası faiz kararı olacak.