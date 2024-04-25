Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 11 öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık tespit sınavında başarı göstererek hafızlık icazet belgelerini almaya hak kazandı.

Hafızları makamında ağırlayan İl Müftüsü Ali Gülden, hafızlık icazet belgelerini takdim etti.

Hafızları tebrik eden Müftü Gülden yaptığı açıklamada, "Azim ve gayretle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmek, onu öğrenmek, öğretmek, anlamak ve yaşamak, Kur’an’a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisidir" ifadelerini kullandı.

Müftü Gülden, öğrencilere ve hocalarına teşekkür ederek başarılar diledi.