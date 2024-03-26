Merkez Bankasının aldığı kararla 1 Nisan'dan itibaren kredi kartlarının nakit avans özelliği tamamen yasaklanıyor.

5 gün sonra yeni dönem resmen başlıyor. Merkez Bankası'nın aldığı kararla, 1 Nisan'dan itibaren kredi kartlarının nakit avans özelliği tamamen yasaklanıyor. Bu kararla birlikte kredi kartı kullanıcıları, önemli bir kısıtlamayla karşı karşıya kalacak.

Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesiyle, kredi kartlarının nakit avans işlemleri için uygulanan faiz oranları yüzde 5'e çıkarılacak ve taksitlendirme imkanları sınırlanacak. Bu da nakit avans özelliğinin tamamen yasaklanabileceği öngörüsünü beraberinde getiriyor.

Merkez Bankası'nın aldığı bu kararın amacı, ekonominin canlılığını kısıtlamak ve tüketim harcamalarını dengelemek. Yüksek faiz oranları ve sınırlı taksitlendirme seçenekleri nedeniyle, bu durumun tüketim aktivitelerini azaltarak enflasyonu düşüreceği düşünülüyor.

Yasaklama ile birlikte, bankamatiklerden veya ATM'lerden kredi kartı ile nakit çekme işlemi yapılamayacak. Ayrıca, kredi kartı ile yapılan alışverişlerin sonradan taksitlendirilmesi de mümkün olmayacak.

Kredi kartı kullanımını belirgin şekilde etkilemesi bekleniyor. Nakit avans işlemlerini sıklıkla kullanan kişiler bu durumdan olumsuz etkilenecek. Aynı zamanda, sonradan taksitlendirme seçeneğini kullanan kişiler de yeni çözümler arayışına girebilir.

Bununla birlikte, Merkez Bankası'nın kredi kartı limitlerinde de değişiklik yapmayı planladığı biliniyor. Bu çerçevede, birçok bankanın müşterilere aylık gelirlerinin 10 katını aşan kredi kartı limitleri tahsis ettiği biliniyor.

Ancak, yeni düzenleme ile maaş/limit oranı yüksek olan kullanıcıların kart limitleri, uygun sınırlara indirilecek.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın aldığı kararla kredi kartlarının nakit avans özelliği 1 Nisan'dan itibaren yasaklanacak. Bu durum birçok kredi kartı kullanıcısını üzecek gibi görünüyor. Yasaklamanın ekonomi üzerindeki etkileri ise zamanla görülecek.