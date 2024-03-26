Yozgat dahil 81 il, önlem alması gereken yeni bir sistemle Salı gecesi başlayacak ve Cuma gününe kadar devam edecek olan "çöl tozu"nun etkisine hazırlanıyor.

Meteoroloji uyarıları titizlikle takip edilirken, Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tüm vatandaşların dikkatini çekti. Özellikle alerjik hastaların dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, tozun etkisinin yoğun şekilde hissedileceği bildirildi.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Türkiye, yeni haftaya zorlu bir başlangıç yapıyor. Salı gününden itibaren ülkede etkisini gösterecek olan çöl tozlarına karşı uyarılar hızla yapıldı. Yoğun Afrika tozları adım adım Türkiye'ye doğru ilerlerken, etkisinin Salı akşamından itibaren ülkemizde görüleceği belirtildi. Libya üzerinden gelen yoğun toz tabakası Salı günü akşamı Türkiye'de etkili olacak ve Cuma'ya kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Afrika tozları nedeniyle gözlerde yanma, burun içinde batma gibi sorunlar yaşanabileceği belirtilirken, toz alerjisi olan kişilerin önlem almaları gerektiği vurgulandı.