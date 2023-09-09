Şehidin baba ocağı evinde verilen yemeğin ardından Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Basri Kayaaltı ve vatan için canlarını veren tüm şehitler için, dua edildi.

Aziz şehitlerin, milletin gönlünde daima yaşayacaklarını, milletçe şükran ve minnetle yad edecekleri aziz şehitlerin ailelerinin de devletin emanetleri olduğunu kaydeden Kaymakam Demir, Jandarma Onbaşı Hasan Basri Kayaaltı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Demir, ayrıca şehidin annesi, abisi ve şehidin oğlu ile de görüşerek herhangi bir ihtiyaçları ve talepleri bulunup bulunmadığı sorularak her türlü sıkıntıları için yardıma hazır oldukları hususu dile getirildi.

Mevlit programına Kaymakam Ahmet Nuri Demir’in yanı sıra Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, siyasi parti temsilcileri ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen katıldı. (Haber Merkezi)