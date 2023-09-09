Eğitim malzemeleri alışverişi, öğrencilerin ve velilerin önemli bir hazırlık sürecini işaret ediyor. Ancak, bu alışverişlerin sağlık açısından dikkatle yapılması gerekiyor. Yozgatlı kırtasiyeciler, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma konusunda yoğun bir çaba içerisinde. Ancak en ucuz ürünlerin her zaman en sağlıklı seçenekler olmadığına dikkat çekiyorlar.

Kırtasiyeciler, velileri çocuklarının sağlığını tehlikeye atabilecek kalitesiz ürünlerden kaçınmaları konusunda uyarıyor. Ürün alırken markalı ve tanınmış ürünleri tercih etmenin önemine vurgu yapılıyor. Ürünlerin Dünya Standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek için ambalajların arkasında yer alan CE sembolünün aranması gerektiği ifade ediliyor.

CE sembolü, ürünün standartlara uygun olduğunu gösteren bir belge olarak kabul ediliyor ve ürünün güvenliği ve kalitesini garanti altına alıyor. Kırtasiyeciler, müşterilerine bu sembolü aramalarını ve ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğunu kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Ürünlerin CE sembolü taşımadığında, ciltte lekelere, alerjilere ve hatta kanserojen maddelere neden olabileceği konusunda velileri bilgilendiren kırtasiyeciler, bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşıyorlar. Sağlıklı ve güvenli bir eğitim malzemesi seçimi için velilere yardımcı olmayı amaçlıyorlar. (Haber Merkezi)