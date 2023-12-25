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Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındık fiyatlarına yönelik ardı ardına zam haberleri geliyor. Önceden 50 TL olan 500 gram fındık fiyatı şimdi 85 TL'ye çıktı ve daha da kötüsü, şu an itibariyle 100 TL'yi buldu. Fındık fiyatlarındaki bu yükseliş, fındığı lüks bir ürün haline getirdi.

Fındık üreticileri de bu artıştan memnun değil. TMO'dan gelen bir açıklama olmaksızın, fındık alım fiyatlarındaki artışı talep ediyorlar. Ancak şu ana kadar TMO'dan konuyla ilgili bir yanıt alınamadı. Fındık fiyatlarındaki bu artış, vatandaşları da endişelendiriyor. Fındık fiyatlarının daha da artmasından korkan vatandaşlar, geleceğe dair belirsizlikle karşı karşıya.

Fındık fiyatlarındaki bu artış, sadece üreticileri değil, tüketicileri de olumsuz etkiliyor. Fındık fiyatlarının yüksekliği nedeniyle, vatandaşlar fındık tüketimini azaltmaya başladı. Bu durum, fındık sektörünü de kötü etkileyebilir. Yüksek fiyatlar, fındık ihracatında düşüşe neden olabilir ve bu da Türkiye ekonomisi için potansiyel bir risk oluşturabilir. Fındık, Türkiye'nin önde gelen ihraç ürünlerinden biridir ve fiyat artışı, elde edilen gelirin azalmasına yol açabilir.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık fiyatlarındaki artışa acil müdahale etmesi gerekiyor. Fındık fiyatlarındaki yükseliş, üreticileri, tüketicileri ve sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor.