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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 25 Aralık 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.0097 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 28.8852 liradan, satış fiyatı ise 29.1342 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.88'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.9446 TL'den yapan euro şu anda 31.8989 TL alış ve 31.9905 TL satış fiyatına sahip.