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Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde 58 e-ticaret firmasına toplamda 86 milyon 274 bin lira idari para cezası uyguladığını duyurdu. Mesafeli sözleşmelerin yoğun talep gördüğü bu dönemde, bakanlık tarafından yapılan açıklamada teknolojinin hızlı gelişimi ve tüketici alışkanlıklarının değişimiyle birlikte, ticari firmaların mevzuata aykırı eylemlerinden kaynaklanan ciddi cezaların kesildiği belirtildi.

Gelişmeleri değerlendiren e-ticaret uzmanı Tahir Otlu, sektörde iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguladı. Altyapı, güvenlik, mevzuat, lojistik ve eğitim gibi alanlarda düzenlemelerin şart olduğunu ifade eden Otlu, tüketicileri kötü niyetli satıcılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, teknolojinin hızlı gelişimi ve tüketici alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle mesafeli sözleşmelerin artan talebine dikkat çekildi. Yazılı açıklamada, ilgili Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.

Gelişmeleri değerlendiren e-ticaret uzmanı Tahir Otlu, sektörde yapılan iyileştirmelerle ilgili çeşitli önerilerde bulundu. Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, e-ticaret mevzuatının güncellenmesi ve yasal boşlukların giderilmesi gerektiğini belirten Otlu, sektör paydaşları ve kamu kesiminin iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Mesafeli sözleşmelerle ilgili tüketicilerden ve satıcılardan alınan geri bildirimlere değinen Otlu, genel istatistiklerin yanı sıra tüketicilerin memnuniyet ve şikayetlerine dikkat çekti. Tüketicilerin genellikle sözleşmelerin sağladığı avantajlardan memnun olduğunu ancak bazı sorunların yaşandığını belirten Otlu, özellikle teslimat ve iade işlemlerinde yaşanan sıkıntılara vurgu yaptı.

2023 yılında Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 109,7 artarak 652,7 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi. Perakende sektörünün bu artışta önemli bir rol oynadığı ifade edilirken, e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 19,1 olduğu kaydedildi. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının 287.421'e ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.