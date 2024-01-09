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Aydıncık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından başta yaşlı ve çocuk olmak üzere kamu görevlilerine yönelik “İlk ve Acil Yardım Eğitimi” verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde 'Temel İlkyardım Eğitimi' kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

İLK YARDIM EĞİTİMİ NEDİR?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ‘İlk Yardım Eğitimi’ denilmektedir.