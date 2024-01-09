Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, okul ziyaretleri kapsamında Togem-Der Filiz Yılmaz Anaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Topuz’un anaokulu ziyaretine Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşlik etti.

Kaymakam Fatih Topuz okul öncesi eğitim programı, okulda yürütülen faaliyetler ve mevcut durum hakkında Anaokulu Müdüresi Seyhan Akman Çakırer’den bilgi aldı. Daha sonra sınıfları gezerek minik öğrencilerin derslerine eşlik eden Kaymakam Topuz, öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti.