Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, okul ziyaretleri kapsamında Togem-Der Filiz Yılmaz Anaokulunu ziyaret etti.

Topuz’dan Anaokulu ziyareti2

Kaymakam Topuz’un anaokulu ziyaretine Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşlik etti.

Topuz’dan Anaokulu ziyareti3

Erkılınç’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Erkılınç’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kaymakam Fatih Topuz okul öncesi eğitim programı, okulda yürütülen faaliyetler ve mevcut durum hakkında Anaokulu Müdüresi Seyhan Akman Çakırer’den bilgi aldı. Daha sonra sınıfları gezerek minik öğrencilerin derslerine eşlik eden Kaymakam Topuz, öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti.

Kaynak: Haber Merkezi