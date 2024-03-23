Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren flaş değişiklik geldi. Yeni düzenleme Temmuz ayından itibaren resmen yürürlüğe girecek.

Milyonlarca sürücüyü etkileyen önemli bir değişiklik duyuruldu ve Temmuz ayından itibaren resmi olarak hayata geçirilecek. Yeni düzenleme, araçları ve karayolu trafiğini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan yeni kuralların uygulanmasını içeriyor. Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek bu düzenleme, geniş bir sürücü kitlesini yakından ilgilendiriyor.

Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında artış gözlemlendi, bu da yeni araç yönetmeliklerinin ve karayolu trafiğiyle ilgili yasal düzenlemelerin önemini vurguladı. Temmuz 2024'ten itibaren zorunlu olacak olan kurallar, bu tür acı olayların azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği'nin Kasım 2019'da yayınladığı yönetmelik, yeni düzenlemelerin dört aşamalı bir plan dahilinde uygulanacağını belirtti. Bu plan kapsamında, 7 Temmuz 2024 tarihi, araçlarda "geri görüş asistanı" kullanımını zorunlu kılacak.

Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı'nın (BMDV) açıklamasına göre, geri görüş asistanları araçların arkasındaki insan ve nesnelerle çarpışmaları önlemeyi amaçlıyor. Bu asistanlar, sürücülere araçlarının arkasında olanları daha net bir şekilde görmelerini sağlayarak kazaların önlenmesine yardımcı olacak.

BMDV'nin yayınladığı zaman çizelgesine göre, yeni yasanın hangi araçlar için ne zaman zorunlu hale geleceği açıkça belirlenmiştir. 7 Temmuz 2024 tarihi, "tüm yeni araç tipleri" için C zaman aşamasında, "tüm ilk tesciller" için ise B zaman aşamasındaki tarih olarak belirlenmiştir.

Geri Görüş Asistanı dışındaki diğer yükümlülükler, tüm yeni araç tipleri için 2026'nın başında tamamlanacak. Tüm ilk tesciller için ise en geç 2029'un Ocak ayında yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte, Avrupa'da karayolu trafiğinin daha güvenli hale gelmesi ve trafik kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. AB, sürücüler için bir dizi yükümlülük öngörüyor, en geç 2029'a kadar aşağıdaki yükümlülükler devreye girecek:

Otomobiller ve hafif ticari araçlar için gelişmiş acil fren yardım sistemleri

Acil durum şeritten ayrılma uyarı sistemleri

Akıllı hız asistanı

Uyuşukluk ve azalan sürücü uyanıklığı için uyarı sistemi

Dönüş destek sistemleri ve çarpışma uyarı sistemleri

Olayla ilgili veri depolama

Acil durum fren lambası

Lastik basıncı izleme sistemleri

Genişletilmiş baş darbe koruma alanı

Ağır ticari araçların yakın görüş alanının iyileştirilmesi

Gelecekte zorunlu olacak geri görüş asistanı, yol güvenliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda tasarruf sağlayacak.