Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ek adımlar atmamız gerek diyerek açıkladı. Ev sahipleri için zorunlu diyerek detayları tek tek duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke genelinde daha sağlam bir sigorta ağı oluşturmak için ek tedbirlerin gerekliliğine dikkat çekti. Ev sahiplerini doğrudan ilgilendiren önlemleri detaylı bir şekilde duyurdu.

Bakan Şimşek, gelecek yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasının uygulanmasını hedeflediklerini belirtti. Zorunlu afet sigortasının uygulanma yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Zorunlu afet sigortasının detayları netleşmeye başladı ve milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu anda geçerli olan deprem sigortasının kapsamının sınırlı olduğunu belirterek, sadece binaları kapsadığını ve afet sigortasının ise diğer tüm riskleri de içereceğini ifade etti.

Bakan Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Ödül Töreni'nde yeni bir deprem vergisi getirileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Şimşek, zorunlu deprem sigortasının 1999'daki depremin ardından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir ülke olması nedeniyle sigortaların önemli olduğunu vurguladı. Mehmet Şimşek, DASK bünyesindeki deprem teminat havuzuna finansal güvence sağlandığını ve zorunlu deprem sigortası poliçe sayısının 2023 itibarıyla yaklaşık 11.7 milyon olduğunu belirtti. Ancak, zorunlu sigortalılık oranının halen düşük olduğunu ve bu alanda ek adımların atılması gerektiğini söyledi.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl depremlerle ilgili olarak 1.1 trilyon TL'nin üzerinde kaynak harcadığını belirterek, zorunlu deprem sigortasının bu tür afetlerin etkilerini azaltmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, 2024 için bir reform programlarının olduğunu ve bu reformun mevcut deprem sigortasının kapsamını genişletmeyi de içerdiğini vurguladı.

Zorunlu afet sigortasının detaylarına da değinen Şimşek, iklim değişikliğine ve buna bağlı afetlere karşı dirençli şehirlerin önemine işaret etti. Bu çerçevede, zorunlu afet sigortasının 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde yürürlüğe girmeyi planladıklarını ve mevcut deprem sigortasının kapsamını genişleterek doğal afetlerin etkilerini daha kapsamlı bir şekilde ele alacaklarını açıkladı. Ev eşyalarını da içerecek şekilde tüm riskleri kapsayacak olan bu sigortanın, ülke genelinde sigortacılık oranının artmasına katkı sağlayacağını belirtti.