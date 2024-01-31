Tahmini Okuma Süresi: dakika

Anayasa Mahkemesi, sosyal medya platformunda kullandığı "noniş" ve "nonoş" ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan cezalandırılan bireyin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Karara göre, müteahhitlik yapan K.K, kat maliklerinin onayını almadan dubleks daireleri 4 ayrı daireye dönüştürdü. Bu durumun tapu dairesine bildirilmesiyle taraflar arasında anlaşmazlık başladı.

K.K, bu süreçte sosyal medyada, içerisinde "noniş" ve "nonoş" ifadelerinin geçtiği bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın kat maliki L.K'yi hedef aldığı iddiasıyla K.K, hakaret suçundan yargılandı ve 1740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkumiyetin kesinleşmesinin ardından K.K, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak hak ihlali iddiasında bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın gerekçesinde ifade özgürlüğünün geniş yorumlanması gerektiği ve sosyal medyadaki kaba ifadelerin her zaman adli ceza gerektirmediği vurgulandı. Mahkeme, sadece "noniş" kelimesinin hakaret niteliğinde olduğu sonucuna ulaştı ve bu kelimenin homoseksüel erkekler için kullanıldığını kabul etti. Ancak Mahkeme, başvurucunun kullandığı kelimelere verilen anlamın ötesinde bir yorum yapılmaması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi, başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleyi yeterli şekilde açıklamadığı için başvurucunun lehine değerlendirildi ve Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği hükmedildi.