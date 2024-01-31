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İl Özel İdaresi tarafından merkeze 2023 yılında 256 milyon 194 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yatırımlarla alakalı yapılan açıklamada, “Karabıyık Köyü’ne 5,4 kilometre beton yol çalışması yapıldı. Yudan köyü’ne 1,8 kilometre sıcak asfalt. Cihanpaşa köyüne ise 0,7 kilometre 1. kat asfalt, 15,5 kilometre 2. kat asfalt atılırken 330 kilometre yama çalışması gerçekleştirildi. İncirli köyünde ise reglaj ve stabilize çalışmaları kapsamında 350 kilometre greyderli bakım yapılırken 51 kilometre malzemeleri bakım yapıldı. Kilitli parke çalışmaları kapsamında Türkmenaraplı köyüne 141. 290 metre kare kilitli parke çalışması yapıldı. Karla mücadele kapsamında 96 köy yolunda 2 bin 139 kilometre çalışma gerçekleştirildi. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım kapsamında 4 adet içme suyu tesisi ve 4 adet güneş enerjili sistemi hayata geçirildi. Milli eğitim hizmetleri yatırımlarında 2 adet ilkokul, 1 adet ortaokul, 1 adet anaokulu, 1 adet ise halk kütüphanesi hizmete açıldı. Sağlık hizmetleri kapsamında adet asm+112 acil hizmet binası yapıldı” denildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, “2023 yılında Yozgat Merkez’e, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 256 Milyon 194 bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimize, Yozgat İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.