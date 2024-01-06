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Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan karbonmonoksit zehirlenmelerinin tedavi sürecinin hızlı başlamaması durumunda ölüme neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, her yıl birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Zehirlenme vakalarının genellikle karbonmonoksitin yoğun olduğu ortamlarda "derin nefes" alınması sonucunda ortaya çıktığını belirten Şahin, renksiz, kokusuz, tatsız ve gözle görülemeyen bu gazın toplumda 'sessiz katil' veya 'sinsi katil' olarak bilindiğini ifade etti. Belirgin bir belirtisi olmadığını ve bazen grip benzeri belirtilerle kendini gösterebileceğini söyleyen Şahin, vatandaşları baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, nefes almada zorluk ve bilinç düzeyinde bulanıklık gibi belirtilere dikkat etmeye çağırdı.

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi olan kişilerin hemen hastaneye başvurmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, tedavinin hızlı bir şekilde başlamaması durumunda ölümcül komplikasyonların gelişebileceğini belirtti.

“BACA BAKIMLARI YAPILMALI”

Ayrıca, kış aylarında alınması gereken tedbirleri vurgulayan Şahin, vatandaşların baca bakımlarını düzenli olarak yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

Gece uyumadan önce sönmek üzere olan sobalara tekrar kömür atmanın ciddi zehirlenmelere neden olabileceğine dikkat çeken Şahin, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Dr. Fatih Şahin, zehirlenme durumlarında öncelikle güvenliğin sağlanması, ortamın havalandırılması için kapı ve pencerelerin açılması gerektiğini de belirtti.