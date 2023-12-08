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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vefat eden sigortalı bireylerin yakınlarına maddi destek sağlıyor! Başvuranlara 2.000 TL ödeme yapılıyor, ancak bu fırsatı 5 yıl içinde kullanmayanlar haklarını kaybediyor. İşte detaylar…

SGK, sigortalı bireylerin veya geçmişte sigorta primi ödeyen vatandaşların vefat etmeleri durumunda cenaze yardımı ödemesi yapmaktadır. 2023 yılı itibarıyla, bu yardımın miktarı 2.054,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu ödeme, vefat eden kişinin yasal mirasçılarına bir defaya mahsus sağlanarak cenaze masraflarının hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Cenaze yardımı, SGK tarafından sigortalıların vefatı durumunda ailelerine sağlanan mali destektir. Yardım, vefat eden kişinin sigorta durumuna ve SGK ile olan ilişkisine bağlı olarak değişiklik gösterir.

KİMLER CENAZE YARDIMI ALABİLİR?

Cenaze yardımı, vefat eden kişinin birinci derece yakınlarına ödenir. Bu kapsamda;

Eş,

Çocuklar,

Anne-baba,

Kardeşler gibi yakınlar başvuruda bulunabilir.

Eğer vefat eden kişi evliyse, ilk başvuru hakkı eşe aittir. Evli olmayan kişilerin vefatı durumunda ise anne, baba veya kardeşler başvuru yapabilir.

Başvurular, SGK'ya yazılı olarak yapılmalı ve vefatın gerçekleştiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, geçmişe dönük başvurular da kabul edilmektedir.

SGK, cenaze yardımı ödemelerini hak sahiplerine yapar. Eğer yasal mirasçılar bulunmuyorsa, cenazeyi kaldıran gerçek kişilere belgelerle durumlarını kanıtlamaları şartıyla ödeme yapılır.

Cenaze yardımı tutarı her yıl bir önceki yıl için Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmektedir. 2023 yılı için cenaze ödeneği miktarı 2.054,00 TL'dir. Zaman aşımı ise hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.