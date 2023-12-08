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Hicri takvime göre Müslümanlar için büyük öneme sahip olan üç aylar, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içeren dönemi kapsar. Her yıl 11 gün öne gelen bu mübarek günler, ibadetlerin artırıldığı, hayır işlerinin çoğaltıldığı bir zaman dilimini simgeler. 2024 yılında üç ayların başlangıcı, Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak 2024 Cuma günü olarak belirlendi.

Üç ayların başlangıcından önce, Müslümanlar için önemli bir kandil olan Regaib Kandili ise 11 Ocak 2024 Perşembe gecesinde idrak edilecek. Bu özel gecede "rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, günahların affedildiği, duaların kabul edildiği" inancıyla dualar edilecek.

Miraç Kandili, 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü kutlanacak. Bu kandiller, Müslümanlar için manevi bir atmosfer oluşturacak, dualar ve ibadetler bu özel günlerde daha da anlam kazanacak.

Ramazan ayı ise 2023 yılında 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 9 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Ramazan, oruç tutma, ibadetlerin artırılması ve yardımlaşma gibi değerleri içinde barındıran müstesna bir aydır.

Müslümanlar için bu mübarek günler, manevi duyguların zirveye çıktığı, hayır işlerinin arttığı, sevgi ve hoşgörünün pekiştiği bir dönemi simgeler. Bu önemli günleri en iyi şekilde değerlendirmek, ibadet ve hayır işlerine katkıda bulunmak, Müslümanlar için anlamlı bir sorumluluktur.