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Dolandırıcılar, ehliyet almak isteyen kişileri hedef alarak yeni bir tuzağa başvuruyor. "Joker" adını verdikleri bir yöntemle, sınavlara girmek istemeyen veya başarılı olamayan adayları kandıran bu dolandırıcılar, mağdurlarına sınavsız ehliyet vaat ediyorlar. Ancak, bu taktikle sonuçlar pek de olumlu olmuyor. İşte detaylar…

Ehliyet sınavlarında ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık yöntemi olan "Joker" taktiği, sınavlardan kaçınmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. Sınavlara katılmak istemeyen kişilerin yerine, onlara benzeyen insanlar kullanılarak bu yöntem uygulanıyor.

Show Haber'in aktardığı habere göre; sürücü kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, dolandırıcıların genellikle cast ajanslarına başvurarak, sürücü adaylarına benzeyen birini bulduklarını ve bu kişi üzerinden işlemleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Topdemir, "Joker olarak sınava girecek kişiyle, ehliyet alması planlanan kişinin fotoğrafı montajlanarak ortak bir fotoğraf oluşturuluyor ve gerçek kişiden yeni bir kimlik bastırılması isteniyor. Ardından bu kimlikle 'joker' olarak adlandırılan sınavlara katılım sağlanıyor," şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların, "Neden bu kadar karmaşık bir yol izleniyor, neden doğrudan sınava girilmiyor?" sorusuna ise Topdemir, "Amaç şu; kişi yazılı sınavla uğraşmıyor, direksiyon sınavıyla uğraşmıyor. Belki korkuyordur, belki yaşlıdır, belki ilkokul mezunu bile değildir, ancak araç kullanıyordur ama yazılı sınavı geçemiyordur," şeklinde yanıt veriyor.