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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında emekli maaşlarına yapılan ek zammı duyurdu. Bu artış, emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylıklarını da etkiledi.

Emekli maaşlarına ek yapılan 5 puanlık zammın ardından, dul ve yetim aylıkları da netlik kazandı. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları belirlendi.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Açıklanan emekli maaşı sonucunda doğrudan dul ve yetim aylıklarına da gelen ek zam ortaya çıkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, emekli maaşlarına ek olarak yapılan zammın etkisiyle, dul ve yetim aylıklarında da artış yaşandı. Toplamda yüzde 42.60 oranında bir artış gerçekleşti.

Dul ve yetim aylıkları, eşinden dolayı ölüm aylığı alanlara yönelik değişikliklerle şekillendi. Eşten dolayı ölüm aylığı alan bir kişi, eşin yüzde 50’sini alacak. Bir çocuk için bu oran yüzde 25 olacak. Örneğin, 10 bin TL aylık alınıyorsa, eşe 5 bin TL ve çocuğa 2 bin 500 TL ödeme yapılacak.

2024 yılında zamlı dul ve yetim maaşları şu şekilde belirlendi:

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş 2.500 TL,

Yüzde 50 hissesi olan bir kişi 5.000 TL,

Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi ise 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.