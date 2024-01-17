Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye teröre karşı

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Meclis Genel Kurulu'nda onaylanan terör saldırılarına dair Meclis Başkanlığı tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkere, Türkiye Cumhuriyeti'nin içeride ve dışarıda tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etme gücüne vurgu yaparak dünya genelinde ilan edildi.

Meclis tarafından kabul edilen tezkere, Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 12 Ocak'ta üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle yaşanan çatışmada hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi anıyor. Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayın, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in vatanları için şehadet şerbetini içtikleri vurgulanmaktadır.

Tezkere, dünyaya yönelik net bir mesaj içeriyor: "Bütün dünya bilmelidir." Terörle mücadele, son terörist etkisiz hale getirilene, terör kaynakları kurutulana ve terörün arkasındaki destekler yok edilene kadar tavizsiz bir şekilde devam edeceği vurgulanmaktadır.