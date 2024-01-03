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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanacak vatandaşların isimlerini içeren aski listelerini yayımladı. Ancak, dikkat çeken bir husus ortaya çıktı: 1 Ekim 2023 tarihinden sonra adres değişikliği yapan seçmenlerin durumları, aski listelerinde eski adres bilgileriyle yer alıyor.

YSK'nın 140/1 sayılı güncelleştirme genelgesine göre, söz konusu seçmenlerin durumları, verdikleri beyanlar doğrultusunda değerlendirilecek ve onaylanan seçmenlerin yeni adresleri güncellenecektir. Ancak, güncelleme yapılmayan ve eski adreslerinde kalan seçmenler, oy kullanabilmek için eski adreslerine gitmek zorunda kalacaklar.

Seçmenlerin, aski listelerinde yer alan bilgilerini kontrol etmeleri ve 1 Ekim 2023 tarihinden sonra adres değişikliği yapanların durumlarını gözden geçirmeleri büyük önem taşımaktadır. Güncelleme yapılmayan seçmenler, oy kullanabilmek için eski adreslerine gitmek durumunda kalacaklardır.

Yapılan açıklamaya göre, güncelleme için belirlenen son tarih bulunmaktadır ve seçmenlerin durumlarını kontrol etmeleri ile gerekli güncellemeleri yapmaları büyük önem arz etmektedir. Mahalli seçimlere katılımın adil ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm seçmenlerin bilgilendirilmesi ve gerekli adımları atmaları beklenmektedir.

Seçim sürecinde güncel gelişmeleri takip etmek için resmi duyuruları ve YSK'nın internet sitesini düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır.